HAMMER KING: Den Teufel werde ich tun!

Am 22. März 2024 erscheint via Napalm Records das neue Studialbum "König und Kaiser" von HAMMER KING. Heute haut uns die Band mit 'The Devil Will I Do' ein neues Video um die Ohren.



Der Komentar von HAMMER KING zu 'The Devil Will I Do':

"'The Devil Will I Do' ist HAMMER KINGs Hommage an Monty Pythons "Holy Grail", insbesondere an die berüchtigte "Swamp Castle"-Szene. Das Video versprüht eine Atmosphäre, die mit keiner unserer bisherigen Videos zu vergleichen ist. Wir haben den Bergfried einer mittelalterlichen Burg in ein Schattenreich und die Kirche in den Tempel des Königs verwandelt. Wir haben in zwei Tagen 108 Stockwerke erklommen, einen Großeinsatz für die Feuerwehr verursacht und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ertragen. Wir hoffen, dass ihr beim Anschauen genauso viel Spaß habt, wie wir ihn während des Drehs hatten.

'The Devil Will I Do' ist eine Hymne der Freiheit und des Widerstands: Whatever they demand me to be, the Devil will I do!"



https://www.youtube.com/watch?v=rh1tQeDubYU

