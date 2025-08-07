EDGE OF SANITY - Crimson II (Re-Release)

Crimson II (Re-Release)

Genre:
Progressive Death Metal
∅-Note:
10.00
Label:
Century Media
Release:
08.08.2025

    < 5 Wertungen

    1. Crimson II, Pt. 1 - The Forbidden Words (Remaster 2025)
    2. Crimson II, Pt. 2 - Incantation (Remaster 2025)
    3. Crimson II, Pt. 3 - Passage Of Time (Remaster 2025)
    4. Crimson II, Pt. 4 - The Silent Threat (Remaster 2025)
    5. Crimson II, Pt. 5 - Achilles Heel (Remaster 2025)
    6. Crimson II, Pt. 6 - Covenant Of Souls (Remaster 2025)
    7. Crimson II, Pt. 7 - Face To Face (Remaster 2025)
    8. Crimson II, Pt. 8 - Disintegration (Remaster 2025)
    9. Crimson II, Pt. 9 - Aftermath I (Remaster 2025)
    10. Crimson II, Pt. 9 - Aftermath II (Remaster 2025)
    11. Crimson II, Pt. 9 - Aftermath III (Remaster 2025)
    1. Crimson II, Pt. 1 - The Forbidden Words (Remix 2025)
    2. Crimson II, Pt. 2 - Incantation (Remix 2025)
    3. Crimson II, Pt. 3 - Passage Of Time (Remix 2025)
    4. Crimson II, Pt. 4 - The Silent Threat (Remix 2025)
    5. Crimson II, Pt. 5 - Achilles Heel (Remix 2025)
    6. Crimson II, Pt. 6 - Covenant Of Souls (Remix 2025)
    7. Crimson II, Pt. 7 - Face To Face (Remix 2025)
    8. Crimson II, Pt. 8 - Disintegration (Remix 2025)
    9. Crimson II, Pt. 9 - Aftermath I (Remix 2025)
    10. Crimson II, Pt. 9 - Aftermath II (Remix 2025)
    11. Crimson II, Pt. 9 - Aftermath III (Remix 2025)

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

