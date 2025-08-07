PHANTOM FIRE - Phantom Fire

Phantom Fire

Mehr über Phantom Fire

Genre:
Heavy Metal / Black Metal
∅-Note:
6.50
Label:
Edged Circle Productions
Release:
08.08.2025

    < 5 Wertungen

    1. Eternal Void
    2. All For None
    3. Sleep To Die
    4. My Crown
    5. Fatal Attraction
    6. Logdarhorn
    7. Malphas
    8. The White Ship
    9. Submersible Enclosure Pt.1
    10. Submersible Enclosure Pt.2

    Suche

    Shop

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Login

    Neu registrieren