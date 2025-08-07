BAD SUNS - Accelerator

Accelerator

Genre:
Alternative / Pop
∅-Note:
6.00
Label:
Epitaph / Indigo
Release:
08.08.2025

    < 5 Wertungen

    1. Slow Karma
    2. Ready To Take Fligh
    3. Mystery Girl
    4. Communicating
    5. Why Am I Like This?
    6. Madeline
    7. Just Like Magic
    8. Back To Zero
    9. What's Best For You Ain't Me
    10. Postcard
    11. Wait In The Car
    12. Do The Twist Of Fate

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

