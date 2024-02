ASINHELL 2024 auf Europa-Tour

Das Death Metal Projekt um Volbeat Frontmann Michael Poulsen geht in diesem Jahr noch auf Europa-Tour. Etwas überraschend, war das Ganze zu Anfang laut Sänger Marc Grewe doch gar nicht als Live Band geplant. Umso mehr freut es uns die Death Metaller mit ihrem Debütalbum "Impii Hora" bald auf der Bühne zu sehen.



30/05/24 DK – Copenhagen – Pumphuset (+ Sickomania)

02/06/24 DE – Hamburg – Übel & Gefährlich (+ Endseeker)

03/06/24 LU – Luxembourg – Rockhal (+ Endseeker)

05/06/24 NL – Utrecht – Rhonda (+ Endseeker)

07/06/24 DE – Nürburgring – Rock am Ring

09/06/24 DE – Nürnberg – Rock im Park

10/06/24 DE – München – Technikum (+ Endseeker)

12/06/24 CH – Zürich – Xtra (+ Alien Weaponry)

13/06/24 AT – Nickelsdorf – Nova Rock

15/06/24 UK – Donington Park – Download Festival

18/06/24 DE – Berlin – Hole 44 (+ Endseeker)

19/06/24 DE – Frankfurt – Zoom (+ Endseeker)

20/06/24 BE – Dessel – Graspop Metal Meeting

22/06/24 DK – Copenhagen – Copenhell

24/06/24 DE – Essen – Turock (+ Endseeker)

25/06/24 FR – Lyon – Transbordeur (+ Endseeker)

27/06/24 FR – Clisson – Hellfest

29/06/24 NO – Oslo – Tons of Rock

31/08/24 DK – Næstved – Næstved Metalfest

Quelle: Metal Blade Records Redakteur: Barbara Sopart Tags: asinhell europa-tour 2024 impii hora