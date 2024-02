STORMBORN haut gleich zwei Kostproben vom neuen Album raus

Am 26. April soll das neue Album "Zenith" der britischen Heavy-Metal-Truppe STORMBORN auf den Markt kommen. Die Band hat in den letzten Tagen Audioclips zu den beiden digitalen Singles 'Serpentine' und 'Fear Of A Monster' veröffentlicht.









Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: stormborn zenith serpentine fear of a monster