Tourankündigung von HALFLIVES

2024 noch gemeinsam mit SMASH INTO PIECES und FROM FALL TO SPRING in unseren Gefilden unterwegs, macht sich HALFLIVES im Frühling an, unsere Bühnen als Headliner zu rocken.

Die alternative Rockband aus Italien, die mittlerweile als Soloprojekt von Linda Battilani, begleitet von Tourmusikern, unterwegs ist, dürfte im Herbst letzten Jahres einige neue Fans mit ihren energiegeladenen Live-Auftritten dazu gewonnen haben. Im April und Mai wollen sie beweisen, dass sie auch das Zeug zum Headliner haben. Da darf man dann höchstwahrscheinlich auch einige neue Songs erwarten, aktuell befindet sich Linda nämlich im Studio.

Hier findet ihr die Tourtermine im deutschsprachigen Raum:

25.04. - Berlin, Maschinenhaus

27.04. - Hamburg, Logo

28.04. - Köln, Club Volta

29.04. - Frankfurt, Elfer CLub

30.04. - München, Backstage

03.05. - Wien, Rock Café

Die Karten sind ab diesem Freitag auf der Homepage der Band erhältlich.