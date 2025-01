Ragne Wahlquist von HEAVY LOAD ist verstorben

Wie der schwedische Sender SVT Kulturnyheterna berichtet, ist Ragne Wahlquist, Gitarrist, Sänger und Mitgründer der schwedischen Heavy Metal Pioniere HEAVY LOAD, im Alter von 69 Jahren verstorben. Dem Bericht gemäß, habe sich die Band gerade in den Aufnahmen zum Nachfolger des 2023er-Albums "Riders Of The Ancient Storm" befunden. Es sei demzufolge die Absicht, diese Aufnahmen zum Abschluss zu bringen und die Band weiterzuführen.

Wahlquist formte die Band zusammen mit seinem Bruder Stybjörn und Michael Backler 1976. HEAVY LOAD gelten damit gemeinhin als erste Heavy-Metal-Band Schwedens und als die Band, die Wikingerthemen im Genre etablierte.

POWERMETAL.de drückt allen Freunden und der Familie von Ragne Wahlquist unser Mitgefühl aus.



Photo: Yvonne Heines