TWO STEPS FROM HELL - Epischer Bombastsound in deutschen Hallen

Es ist noch keine 24 Stunden her, als TWO STEPS FROM HELL die Mainstage auf dem Wacken Open Air im wahrsten Sinne des Wortes gerockt hat. Wer die Show nicht vor Ort oder im Livestream erleben konnte, hat nun die Möglichkeit, einen der kommenden Auftritte von Band, Chor und Orchester in mehreren großen deutschen Hallen zu erleben.

Jeder hat die Musik von TWO STEPS FROM HELL schon einmal gehört, ob er es weiß oder nicht. Wer Filme mag, Sportereignisse im Fernsehen verfolgt, Kinotrailer ansieht, Videospiele spielt, Radiowerbung hört, die Olympischen Spiele ansieht oder einfach nur Videos auf YouTube, Instagram oder TikTok durchstöbert, hat gute Chancen, der Musik von TWO STEPS FROM HELL schon begegnet zu sein, ohne sich dessen vielleicht bewusst zu sein.

Nachdem sie erkannt hatten, dass ihre Musik Potenzial besitzt, gründeten die Komponisten Thomas Bergersen und Nick Phoenix 2006 TWO STEPS FROM HELL. Sie spezialisierten sich zunächst auf die Schaffung von Musik für die Filmindustrie, vor allem für Filmtrailer, eine Art von Musik, die suggestive Themen benötigt, aber auch eine unmittelbare Wirkung haben muss. Ihre Kompositionen erschienen in den Trailern von Filmen wie Harry Potter, Fluch der Karibik, Star Trek und vielen anderen.

Ihre erste, von ihren Fans lang erwartete Live-Tournee startete im Sommer 2022 als Weltpremiere und begeisterte das Publikum quer durch Europa mit Highlights aus dem TWO STEPS FROM HELL Klang-Kosmos. TWO STEPS FROM HELL Live interpretiert Orchestermusik neu: jung, aufregend und innovativ. Es entfaltet sich ein ganzes Arsenal an unterschiedlichen Musik-Themen, die entweder keltisch angehaucht sind, mit Rock- und Metal-Klängen spielen oder durch cineastische Melodien das Gefühl geben, in seinen eigenen Film einzutauchen.

Neben ihrer einzigartigen Live-Band, Orchester und Chor werden die Shows von ihren Schöpfern begleitet: den Komponisten Thomas Bergersen und Nick Phoenix, die nie zögern, die Führung am Klavier, der Violine oder Percussion zu übernehmen.

TWO STEPS FROM HELL - Europe Tour 2023



16.09.2023 20:00 Uhr Prague O2 Universum

17.09.2023 19:00 Uhr Prague O2 Universum

19.09.2023 20:00 Uhr Berlin Mercedes-Benz Arena

20.09.2023 20:00 Uhr Leipzig QUARTERBACK Immobilien ARENA

22.09.2023 20:00 Uhr Düsseldorf Mitsubishi Electric Halle

24.09.2023 19:00 Uhr München Olympiahalle München

26.09.2023 20:00 Uhr Wien Wiener Stadthalle - Halle D

27.09.2023 20:00 Uhr Budapest Papp Laszlo Sportarena

29.09.2023 19:30 Uhr Zürich Hallenstadion Zürich

01.10.2023 19:00 Uhr Lyon LAmphithéâtre

03.10.2023 20:00 Uhr Paris Le Zénith

04.10.2023 20:00 Uhr Brüssel Forest National

05.10.2023 20:00 Uhr Rotterdam Ahoy Arena

Photo Credit: Dita Vollmond

Quelle: Semmel Concerts Redakteur: Andre Schnittker Tags: two steps from hell epic chor orchester filmmusik