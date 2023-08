Neuigkeiten von ELEGY OF MADNESS

Am 20. Oktober 2023 erscheint über Scarlet Records das neue Album "XI" von ELEGY OF MADNESS. Cover und Trackliste haben wir hier für euch.



"XI" Trackliste:



01. 11:11

02. Broken Soul (orchestral arrangements by Francesco Ferrini/FLESHGOD APOCALYPSE)

03. Hybrid Love

04. Revelation

05. Insanity

06. Goddess

07. Moon

08. Portrait Of A Ghost

09. A.I. Slavery

10. Crawling

11. Legion

