TV-Tipp: Doku und Konzert mit NIRVANA bei Arte

Arte sendet am kommenden Freitag, dem 26. September ab 2145 Uhr die Dokumentation "Kurt Cobain: Montage Of Heck" (USA 2015). Ausschnitte und weitere Informationen gibt es online beim Sender.



Im Anschluß folgt ab 2340 Uhr der Mitschnitt "NIRVANA Live At The Paramount" von einem Konzert in Seattle 1991. Der Beitrag kann bis zum 24. November auch auf der Website von Arte angeschaut werden.

