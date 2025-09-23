TAPEWORM ELECTRIC: Album und Clip

Am 31. Oktober soll das Debütalbum "Moonshine" der Heavyrock-Formation TAPEWORM ELECTRIC aus Griechenland erscheinen. Ein Textclip des Titelstücks wurde kürzlich veröffentlicht.







https://www.youtube.com/watch?v=bJsrSshK8TA

