TAPEWORM ELECTRIC: Album und Clip
23.09.2025 | 22:58
Am 31. Oktober soll das Debütalbum "Moonshine" der Heavyrock-Formation TAPEWORM ELECTRIC aus Griechenland erscheinen. Ein Textclip des Titelstücks wurde kürzlich veröffentlicht.
https://www.youtube.com/watch?v=bJsrSshK8TA
