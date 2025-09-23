Clip von PHAETON
23.09.2025 | 22:34
Ein Clip zu 'Isochron' der Instrumental-Prog-Band PHAETON aus Kanada ist online, worauf Derek Sherinian (BLACK COUNTRY COMMUNION, ex-DREAM THEATER, ex-ALICE COOPER) ein Gastspiel gibt. Das Stück ist vom neuen Album "Neurogenesis", das am 24. Oktober herauskommen soll.
https://www.youtube.com/watch?v=Ri8wXGYJcJg
