OUTLYING: Album im November
23.09.2025 | 22:33
Die kanadische Extreme-Metal-Gruppe OUTLYING kündigt für den 21. November ihr nächstes Album "Oblivisci" an. Mit 'November' ist auch schon eine Hörprobe online.
https://www.youtube.com/watch?v=xfbMerlsRwc
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- outlying oblivisci november
