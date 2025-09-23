AGNOSTIC FRONT kündigt neues Album an
Am 7. November 2025 erscheint via Reigning Phoenix Music das neue Album "Echoes In Eternity" von AGNOSTIC FRONT. Mit 'Way Of War' ist heute die erste Single des kommenden Albums erschienen.
Zur Single 'Way Of War' erklärt die Band:
"Der Song ist ein Sinnbild unserer Zeit! Die Gier korrupter Politiker zieht uns und viele andere Nationen in sinnlose Kriege. Diese Entscheidungen fordern Opfer, die die Zivilbevölkerung niemals wollte. Das ist der Weg des Krieges."
"Echoes In Eternity" Trackliste:
01. Way Of War
02. You Say
03. Matter Of Life & Death, feat. Darryl "DMC" McDaniels of RunDMC
04. Tears For Everyone
05. Divided
06. Sunday Matinee
07. I Can't Win
08. Turn Up The Volume
09. Art Of Silence
10. Shots Fired
11. Hell To Pay
12. Evolution Of Madness
13. Skip The Trial
14. Obey
15. Eyes Open Wide
Way Of War
https://www.youtube.com/watch?v=ocMKYQNSgQY
