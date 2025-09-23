Gewinnspiel: Sommerverlosung Teil 5

Zugegeben, langsam macht auch der Sommer kehrt und lässt dem wundervollen, so farbenfrohen Herbst den Vortritt. Das heißt aber nicht, dass wir nicht ein paar richtig schmucke Dinger für euch haben - im Gegenteil!

Erneut lässt sich Reaper Entertainment nicht lumpen und wirft uns zwei sehr coole T-Shirts in den Lostopf. Schaut euch das Schmuckstück einmal an :)

Wir haben insgesamt zwei Shirts für euch - einmal in L und einmal in XL.

Passend dazu haben wir vor einigen Tagen unser Interview mit Reaper Entertainment veröffentlicht! Ihr möchtet eines dieser Shirts haben? Dann verratet uns, welche drei Menschen hinter Reaper Entertainment stecken.

Schickt uns hierzu eine Mail an marcel.rapp@powermetal.de mit dem Betreff "Sommerverlosung 5" und ihr nehmt automatisch an der Verlosung teil, wenn ihr uns dir drei Namen und eure gewünschte T-Shirt-Größte verratet.

Mehrfacheinsendungen werden automatisch vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Viel Glück!