Neuigkeiten von BAD OMENS

Nach der Single 'Specter' hat BAD OMENS jetzt mit 'Impose' eine weitere Single veröffentlicht. Diesen Herbst startet die Band ihre Europa-Headliner-Tour "Do You Feel Love" und kommt dabei auch für vier Konzerte nach Deutschland.



"DO YOU FEEL LOVE" EUROPE 2025

BAD OMENS, Special Guests: THE GHOST IINSIDE und BILMURI



21. November 2025  (IR) Dublin, 3Arena

23. November 2025  (UK) Glasgow, OVO Hydro

26. November 2025  (UK) London, Alexandra Palace

28. November 2025  (UK) Manchester, Co-op Live

29. November 2025  (UK) Nottingham, Motorpoint Arena

02. Dezember 2025  (BE) Brüssel, Forest National

04. Dezember 2025  (FR) Paris, Zénith

05. Dezember 2025  (CH) Zürich, The Hall

07. Dezember 2025  (DE) Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung

09. Dezember 2025  (DE) Hamburg, Barclays Arena

10. Dezember 2025  (DE) Oberhausen, Rudolf-Weber-Arena

12. Dezember 2025  (DE) Amsterdam, Ziggo Dome



Impose







https://www.youtube.com/watch?v=pebUTle1vsg



Specter







https://www.youtube.com/watch?v=EUe9UhcUtEI

