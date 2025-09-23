Neuigkeiten von BAD OMENS
Nach der Single 'Specter' hat BAD OMENS jetzt mit 'Impose' eine weitere Single veröffentlicht. Diesen Herbst startet die Band ihre Europa-Headliner-Tour "Do You Feel Love" und kommt dabei auch für vier Konzerte nach Deutschland.
"DO YOU FEEL LOVE" EUROPE 2025
BAD OMENS, Special Guests: THE GHOST IINSIDE und BILMURI
21. November 2025 (IR) Dublin, 3Arena
23. November 2025 (UK) Glasgow, OVO Hydro
26. November 2025 (UK) London, Alexandra Palace
28. November 2025 (UK) Manchester, Co-op Live
29. November 2025 (UK) Nottingham, Motorpoint Arena
02. Dezember 2025 (BE) Brüssel, Forest National
04. Dezember 2025 (FR) Paris, Zénith
05. Dezember 2025 (CH) Zürich, The Hall
07. Dezember 2025 (DE) Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung
09. Dezember 2025 (DE) Hamburg, Barclays Arena
10. Dezember 2025 (DE) Oberhausen, Rudolf-Weber-Arena
12. Dezember 2025 (DE) Amsterdam, Ziggo Dome
Impose
https://www.youtube.com/watch?v=pebUTle1vsg
Specter
https://www.youtube.com/watch?v=EUe9UhcUtEI
