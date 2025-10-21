TV-Tipp: Doku und Auftritt mit BRUCE SPRINGSTEEN bei Arte

An diesem Freitag, dem 24. Oktober sendet Arte ab 2335 Uhr die Dokumentation "BRUCE SPRINGSTEEN, der amerikanische Freund" (F 2024), die bis zum 26. Januar 2026 auch auf der Internetseite des Senders zu sehen ist.



Anschließend folgt ab 0030 Uhr eine Livedarbietung des Albums "Darkness On The Edge Of Town" durch den Musiker und seine E STREET BAND. Auch dieser Beitrag kann, wenn auch nur bis zum 22. November, online angeschaut werden.

Quelle: Arte Redakteur: Stefan Kayser Tags: bruce springsteen e street band der amerikanische freund darkness on the edge of town tv fernsehen arte