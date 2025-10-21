QUEMASANTOS: Neue Single
21.10.2025 | 22:46
Von der Thrash-Formation QUEMASANTOS gibt es eine neue, digitale Single mit dem Titel 'The Oneironaut'. Dabei hat Chris Irarrazábal der chilenischen Thrash-Kollegen von NIMROD einen Gastauftritt.
https://www.youtube.com/watch?v=wjG2pQEmpng
