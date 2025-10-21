Neuer Post Black Metal von ADORN

Am 07.11.2025 erscheint über Northern Silence Productions das Debütalbum "Adorn" der Londoner Atmospheric Post Black Metal / Blackgaze-Band ADORN. Die Briten machten 2013 erstmals mit ihrer EP "Grace" auf sich aufmerksam. Vorab gibt es mit dem Opener 'Secrets of the Heart' bereits einen ersten Vorgeschmack.







"Adorn" Trackliste:





01. Secrets Of The Heart

02. When Time Stood Still

03. Tudor Garden

04. Porcelain

05. Your Majesty

06. Midsummer

Quelle: ADORN Bandcamp Redakteur: Norman Wernicke Tags: adorn secrets of the heart