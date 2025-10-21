Neuer Post Black Metal von ADORN
21.10.2025 | 09:48
Am 07.11.2025 erscheint über Northern Silence Productions das Debütalbum "Adorn" der Londoner Atmospheric Post Black Metal / Blackgaze-Band ADORN. Die Briten machten 2013 erstmals mit ihrer EP "Grace" auf sich aufmerksam.
Vorab gibt es mit dem Opener 'Secrets of the Heart' bereits einen ersten Vorgeschmack.
"Adorn" Trackliste:
01. Secrets Of The Heart
02. When Time Stood Still
03. Tudor Garden
04. Porcelain
05. Your Majesty
06. Midsummer
