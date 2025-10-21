DARKLON mit drittem Album
Kommentieren
21.10.2025 | 09:37
Mit "Mind Reaper" schlagen die griechischen Heavy/Power-Metaller von DARKLON ihr drittes Kapitel der Bandgeschichte auf. Nach dem Debüt "Rise from Death" (2019) und dem zweiten Langspieler "The Redeemer" (2023) kommt nun das nächste Werk, aus dem Herzen Athens, am 28.11.2025 via No Remorse Records in die Ladentheke.
Mit "Mind Reaper" schlagen die griechischen Heavy/Power-Metaller von DARKLON ihr drittes Kapitel der Bandgeschichte auf. Nach dem Debüt "Rise from Death" (2019) und dem zweiten Langspieler "The Redeemer" (2023) kommt nun das nächste Werk, aus dem Herzen Athens, am 28.11.2025 via No Remorse Records in die Ladentheke.
"Mind Reaper" Trackliste:
01. In The Abyss
02. Mind Reaper
03. Soul Stealers
04. Powercast
05. The Mad Messiah
06. Shockwave
07. Hell's Heroes
08. Psyched Out
- Quelle:
- No Remorse Records
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- darklon mind reaper
0 Kommentare