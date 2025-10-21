DARKLON mit drittem Album

Mit "Mind Reaper" schlagen die griechischen Heavy/Power-Metaller von DARKLON ihr drittes Kapitel der Bandgeschichte auf. Nach dem Debüt "Rise from Death" (2019) und dem zweiten Langspieler "The Redeemer" (2023) kommt nun das nächste Werk, aus dem Herzen Athens, am 28.11.2025 via No Remorse Records in die Ladentheke.







"Mind Reaper" Trackliste:





01. In The Abyss

02. Mind Reaper

03. Soul Stealers

04. Powercast

05. The Mad Messiah

06. Shockwave

07. Hell's Heroes

08. Psyched Out

