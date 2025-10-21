SACRED REICH trennen sich von Drummer Dave McClain

Die Thrash-Metal-Veteranen SACRED REICH aus Arizona haben sich von ihrem langjährigen Schlagzeuger Dave McClain getrennt. Für die anstehenden Europashows im November, bei denen die Band gemeinsam mit HATEBREED auftritt, wird Eduardo Baldo hinter dem Schlagzeug Platz nehmen. Der brasilianische Drummer war zuletzt bei der in Los Angeles ansässigen Band RED DEVIL VORTEX aktiv.



In einem Statement auf den sozialen Kanälen schrieb die Band am Montag (20. Oktober):



"Dave McClain ist nicht länger Mitglied von SACRED REICH. Wir wünschen ihm alles Gute. Unser Freund Eduardo Baldo wird im November bei den HATEBREED-Shows in Europa für uns spielen  vielen Dank, dass er so kurzfristig eingesprungen ist. Wir freuen uns auf dieses neue Kapitel in der Geschichte von SACRED REICH. Unser neues Album "Into The Abyss" wird derzeit fertiggestellt und soll im Frühjahr 2026 über Metal Blade Records erscheinen. Großartige Dinge stehen bevor  wir können es kaum erwarten, sie mit euch zu teilen. Mit Liebe und Dankbarkeit, Wiley, Joey und Phil.

Quelle: SACRED REICH Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: dave mcclain sacred reich