KILL RITUAL kündigt neues Album an
Die amerikanischen Thrasher von KILL RITUAL haben für den 21.11.2025 ihr siebtes Studioalbum "In My Head" angekündigt. Zuletzt wurde von den zehn neuen Tracks, welche via Massacre Records veröffentlicht werden, 'Shadow on Your Grave' als Appetizer präsentiert.
"In My Head" Trackliste:
01. In My Head
02. Shadow On Your Grave
03. 1000 Years
04. Fall To Fly (Join Or Die)
05. I Paint in Death
06. The Head Of Judas
07. More Than Pain
08. My Love Is Hate
09. Fire Bird 04:45
10. Our Elegant Demon
Shadow On Your Grave
https://www.youtube.com/watch?v=sSUzo0YNfMs
- Quelle:
- KILL RITUAL YouTube
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- kill ritual shadow on your grave in my head
