AUSTIN MEADE kündigt neues Album "Almost Famous" an
Aus dem Herzen von Texas meldet sich Singer-Songwriter und Rock-Storyteller Austin Meade mit einem neuen Studioalbum zurück. "Almost Famous" erscheint am 7.11.2025 über Snakefarm Records.
Als Appetizer präsentiert Meade seine neue Single 'Honey Do Ya', inklusive Musikvideo.
"Es fing als Witz an", erzählt Meade. "Aber dann wurde es plötzlich echt. Honey, do you wanna do this forever? das ist eine Frage, die ich mit diesem Lied gestellt hab."
"Almost Famous" Trackliste:
01. Almost Famous
02. Bad Days
03. Numb Me Nostalgic
04. Bubblegum & Cigs
05. Damn Or Dont
06. Civil War
07. She Loves Me Not
08. Honey Do Ya
09. Bottle You Up
10. Like Father Like Son
HONEY DO YA
https://www.youtube.com/watch?v=cqI7oLiipVc
