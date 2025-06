TUNGSTEN weint um die, die schon gegangen sind

TUNGSTEN präsentiert heute einen bisher unveröffentlichen Song: 'Cry For The Fallen'.



TUNGSTEN erläutert:

"Wir wollten den Song ursprünglich schon auf "The Grand Inferno" packen, doch nach einigem Hin und Her entschieden wir uns dazu, ihn zu einem späteren Zeitpunkt separat zu veröffentlichen. Er sollte einfach die Aufmerksam bekommen, die ihm unseres Erachtens nach gebührt. 'Cry For The Fallen' ist ein unglaublich dynamischer und gefühlsstarker Track, dem wir mit einem Musikvideo, das wir in einer wunderschönen südschwedischen Kirche gedreht haben, zusätzlichen Ausdruck verleihen wollten. Diese Umgebung passt einfach perfekt zur Atmosphäre und Botschaft des Songs, der zur Erinnerung an alle, die schon von uns gegangen sind, dienen soll: Ein emotionales Tribut an Familienmitglieder sowie Freundinnen und Freunde, die gestorben sind. Dies ist der Moment des Erinnerns, dreht 'Cry For The Fallen' auf!“



Cry For The Fallen







https://www.youtube.com/watch?v=vEWwCD-msV0

