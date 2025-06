Das letzte Album "At the End of Times" (2027) ist schon ein paar Tage alt. Höchste Zeit also für das nächste Lebenszeichen, der österreichischen Melodic-Death-Metal-Band DARKFALL. Die Truppe aus Graz hat heute die neue Single 'The Art Insane' via MDD Records veröffentlicht, welche unter anderem auch bei Spotify online ist.

