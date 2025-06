DRAGONFORCE und das brennende Herz

Vom Album "Warp Speed Warriors", das am 15. März 2024 via Napalm Records erscheinen ist, präsentiert DRAGONFORCE heute das Video zu 'Burning Heart'. Dazu hat sich die Band Alissa White-Gluz von ARCH ENEMY ins Boot geholt.



Alissa White-Gluz über die Zusammenarbeit:

"Als langjähriger DRAGONFORCE-Fan war es mir eine Ehre 'Burning Heart' einzusingen! Diese Band kennt wirklich keine Tempolimits – selbst als Sängerin bin ich beim Versuch, mitzuhalten, fast über die Konsonanten gestolpert. Aber es war eine spannende Herausforderung! Ich freue mich sehr, Teil dieses großartigen Songs und Videos zu sein."



DRAGONFORCE Gitarrist Herman Li fügt hinzu:

"Alissa gehört schon seit Langem zu meinen absoluten Lieblingssängerinnen im Metal. Umso mehr freue ich mich, dass sich endlich die Gelegenheit ergeben hat, gemeinsam mit ihr an diesem Song zu arbeiten. Ich finde, 'Burning Heart' ist der perfekte Song, um Alissas beeindruckende stimmliche Bandbreite zu zeigen, und durch ihre Performance den Song auf ein ganz neues Level zu katapultieren."



Burning Heart, feat. Alissa White-Gluz (ARCH ENEMY)







https://www.youtube.com/watch?v=y0Th1P3ef5o



DRAGONFORCE auf "Warp Speed Warriors Final Round – Europa 2025" Tour:



06.06.25 (SE) - Sölvesborg / Sweden Rock Festival

08.06.25 (DE) - Dortmund / FZW

10.06.25 (FR) - Toulouse / Zenith *

11.06.25 (FR) - Lyon / Halle Tony Garnier *

13.06.25 (SK) - Prešov / Dobry Festival

14.06.25 (AT) - Nickelsdorf / Nova Rock Festival

16.06.25 (FR) - Meisenthal / La Boite Noire

17.06.25 (FR) - Lille / Zenith *

18.06.25 (DE) - Bremen / Modernes

20.06.25 (DE) - Rostock / Stadthalle *

21.06.25 (BE) - Dessel / Graspop Metal Meeting

22.06.25 (SE) - Huskvarna / Folkets Park *^

24.06.25 (SE) - Uppsala / Fyrishov *^

27.06.25 (FI) - Helsinki / Tuska Festival

30.06.25 (PL) - Lodz / Atlas Arena *~

02.07.25 (HR) - Zagreb / Tvornica

03.07.25 (HU) - Dunaújváros / Rockmaraton

05.07.25 (DE) - Ballenstedt / Rockharz Festival

06.07.25 (NL) - Utrecht / Tivoli Ronda

08.07.25 (CH) - Pratteln / Z7

09.07.25 (DE) - Nürnberg / Hirsch

10.07.25 (CZ) - Vizovice / Masters of Rock Festival

11.07.25 (DE) - Balingen / RV Bang Festival



* mit/ POWERWOLF

^ mit/ AMARANTHE

~ mit/ EPICA





Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: dragonforce warp speed warriors burning heart feat alissa white-gluz arch enemy