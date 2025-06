HAMMER KING möchte Metal wieder königlich machen

Am 15. August 2025 erscheint über Reaper Entertainment das neue Album "Make Metal Royal Again" von HAMMER KING. Heute gibt es dazu schon einmal das Musik-Video zum Titeltrack.



Make Metal Royal Again







https://www.youtube.com/watch?v=qLBTOP3JKic

