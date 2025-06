NIGHT'S EDGE: Neue Single

'Smite' heißt die neueste, digitale Auskopplung aus dem Album "The World That Never Was" der Alternative-Metal-Gruppe NIGHT'S EDGE aus den USA, das am 21. August erscheinen soll.







https://www.youtube.com/watch?v=pMg-S0fn-Nk

