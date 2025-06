TANKARD beim Weltrekord-Event

Ein Stück Eintracht-Frankfurt-Geschichte wurde Teil eines globalen Musikrekords: Beim spektakulären Rock-Großevent "The Grand Jam" in der Frankfurter Deutsche Bank Park Arena am 27. Mai 2025 schrieben 1.231 Musikerinnen und Musiker gemeinsam Musikgeschichte – und TANKARD waren mittendrin.



Im offiziellen Set der größten Rockband aller Zeiten wurde auch die legendäre Eintracht-Hymne 'Schwarz-weiß wie Schnee' gespielt – ein Song, der seit vielen Jahren eng mit der Frankfurter Kultband TANKARD verbunden ist. Die energiegeladene Stadionhymne wurde in einer kraftvollen Version von der Rekordband aufgeführt – und sorgte für echte Gänsehautmomente im Stadion.



Die Band kommentiert:

"Dass unser Song Teil eines weltweiten Rekord-Events war, erfüllt uns mit großem Stolz. Ein Stück Fußball, Frankfurt und Metal – auf einer Bühne mit über 1.200 Musiker:innen. Das ist Gänsehaut pur."



The Grand Jam 2025 - Schwarz Weiß wie Schnee







https://www.youtube.com/watch?v=uUPuvC9H2As

