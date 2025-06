ALIEN WEAPONRY mit neuem Video

Am 28. März 2025 erschien via Napalm Records das Album "Te Rā" von ALIEN WEAPONRY. Jetzt hat die Band gemeinsam mit Randy Blythe von LAMB OF GOD das Musik-Video zu 'Taniwha' veröffentlicht.



ALIEN WEAPONRY über das Musikvideo zu 'Taniwha':

"Wir freuen uns riesig, etwas mit euch zu teilen, woran wir schon lange gearbeitet haben. Es war uns eine Ehre, mit dem großartigen Randy Blythe bei unserem Song 'Taniwha' vom neuen Album zusammenzuarbeiten. Da war es nur logisch, ihn auch im Video dabei zu haben! Wir wollten etwas Besonderes schaffen, und wir sind total begeistert vom Ergebnis!"



Taniwha, feat. Randy Blythe







https://www.youtube.com/watch?v=2S7Mo8cJlGc



2026 ist ALIEN WEAPONRY als Support von AVATAR auch in Europa auf Tour:



05.02.26 SE - Stockholm / Fallan

07.02.26 FI - Helsinki / Kultturilato

09.02.26 NO - Oslo / Sentrum Scene

10.02.26 DK - Kopenhagen / Vega

11.02.26 DE - Osnabrück / Die Botschaft

12.02.26 BE - Brüssel / A.B.

14.02.26 UK - London / Exhibition

15.02.26 UK - Manchester / Academy

16.02.26 UK - Glasgow / Barrowland

17.02.26 UK - Nottingham / Rock City

18.02.26 UK - Bristol / O2 Academy

20.02.26 NL - Amsterdam / Afas Live

21.02.26 LU - Esch-Sur-Alzette / Rockhal

22.02.26 CH - Zürich / Komplex

24.02.26 ES - Barcelona / Razzmatazz

25.02.26 ES - Madrid / La Riviera

27.02.26 PT - Lissabon / Lav

28.02.26 ES - Bilbao / Santana 27

02.03.26 FR - Lyon / Le Cube

03.03.26 IT - Mailand / Alcatraz

04.03.26 AT - Wien / Gasometer

05.03.26 DE - München / Tonhalle

06.03.26 DE - Köln / E-Werk

07.03.26 FR - Paris / Le Zenith

09.03.26 DE - Wiesbaden / Schlachthof

10.03.26 CZ - Zlin / Sports Hall Datart

11.03.26 PL - Warschau / Stodola

12.03.26 DE - Berlin / Columbiahalle

13.03.26 DE - Hamburg / Docks

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: alien weaponry te ra taniwha feat randy blythe video tour 2026 avatar