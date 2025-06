POWERWOLF geht live wild

Am 6. März 2026 erscheint via Napalm Records das neue Live-Album "Wildlive (Live At Olympiahalle)" von POWERWOLF - und zwar auf CD, Vinyl, DVD und Blu-Ray, als Deluxe Boxset, Earbook, Mediabook und zahlreichen weiteren Sammler Editionen mit exklusivem Bonusmaterial. Aufgezeichnet wurde alles beim Konzert der Wolfsnächte-Tour 2024 in der ausverkauften Münchener Olympiahalle.



Fans aufgepasst!

"Fans, die das Earbook oder die Vinylbox-Edition über den Napalm Records Mailorder bis zum 31. Juli vorbestellen, erhalten die einmalige Chance, ihren Namen (max. 20 Zeichen) im Booklet beider Editionen verewigen zu lassen. Einfach beim Bestellen den Namen im vorgesehenen Feld auf der Produktseite eintragen – HIER geht es zur exklusiven Aktion!"



POWERWOLF kommentiert:

"Uns war von Anfang an klar: Keine Worte und keine Videoausschnitte könnten je vollständig einfangen, was wir gemeinsam auf der Wolfsnächte 2024-Tour erlebt haben. Jeder Abend hatte seine ganz eigene Magie! Und doch wollten wir einen Weg finden, diese Erinnerungen festzuhalten und mit euch zu teilen. Deshalb haben wir uns entschieden, das komplette, ausverkaufte Konzert in der Münchner Olympiahalle aufzuzeichnen. "Wildlive (Live At Olympiahalle)" ist weit mehr als nur ein Live-Release. Es ist ein Vermächtnis. Eine Hommage an all die unvergesslichen Momente, die wir zusammen erschaffen haben."



Nur einen Tag nach Veröffentlichung von "Wildlive (Live At Olympiahalle)" spielt POWERWOLF erstmals in der legendären Wembley Arena, gemeinsam mit HAMMERFALL und WIND ROSE.



Aber auch 2025 ist POWERWOLF auf der "Summer Of The Wicked"-Tour 2025:



06.06.25 (FR) – Nancy / Heavy Week-End

07.06.25 (DE) – Nürnberg / Rock im Park

08.06.25 (DE) – Nürburg / Rock am Ring

10.06.25 (FR) – Toulouse / Zenith (+ DragonForce)

11.06.25 (FR) – Lyon / Halle Tony Garnier (+ DragonForce)

13.06.25 (AT) – Nickelsdorf / Nova Rock

15.06.25 (NL) – Leeuwarden / Into The Grave

17.06.25 (FR) – Lille / Zenith (+ DragonForce)

20.06.25 (DE) – Rostock / Stadthalle (+ DragonForce)

21.06.25 (DK) – Kopenhagen / Copenhell

22.06.25 (SE) – Huskvarna / Folkets Park (+ Amaranthe & DragonForce)

24.06.25 (SE) – Uppsala / Fyrishov (+ Amaranthe & DragonForce)

25.06.25 (NO) – Oslo / Tons Of Rock

27.06.25 (EE) – Tallinn / Tallinn Rock Festival

28.06.25 (FI) – Helsinki / Tuska Festival

30.06.25 (PL) – Łódź / Atlas Arena (+ Epica & DragonForce)

01.07.25 (SK) – Bratislava / Peugeot Arena

02.07.25 (HU) – Dunaújváros / Rockmaraton

04.07.25 (DE) – Ballenstedt / Rockharz Festival

11.07.25 (DE) – Saarbrücken / E-Werk Open Air (+ Warkings)

13.07.25 (CZ) – Vizovice / Masters Of Rock

02.08.25 (RO) – Râșnov / Rockstadt Extreme Fest

09.08.25 (ES) – Villena / Leyendas Del Rock



