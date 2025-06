POWERMETAL.de präsentiert: DYMYTRY PARADOX live 2026!

POWERMETAL.de freut sich sehr, die kommende Tour von DYMYTRY PARADOX zu präsentieren!

Nachdem DYMYTRY PARADOX mit PANTERA, LORDI, MUSHROOMHEAD und HÄMATOM die Bühnen in ganz Europa zum Kochen gebracht hat und nach explosiven Auftritten beim Summer Breeze, Rock The Lakes und Into The Grave, bereitet sich DYMYTRY PARADOX auf ihre Rückkehr vor - als Headliner ihrer bisher intensivsten Tour: BORN FROM CHAOS.

Mit den mit Spannung erwarteten Auftritten auf dem Dynamo Metal Fest und dem Wacken Open Air ist der Schwung der Band unaufhaltsam. Diesen Winter wird in 17 Städten das Chaos regieren, wenn das maskierte Kollektiv ein unerbittliches Klangritual aus Kraft, Präzision und Atmosphäre abliefert:

11.01.26 AT - Wien / Chelsea

15.01.26 DE - Trier / Forum

16.01.26 DE - Stuttgart / Kulturquartier

17.01.26 DE - Cham / L.A.

18.01.26 DE - Nürnberg / Hirsch

22.01.26 DE - Berlin / Frannz

23.01.26 NL - Haarlem / Patronaat

24.01.26 UK - London / Die Unterwelt

25.01.26 UK - Manchester / Der Brotschuppen

28.01.26 FR - Paris / La Boule Noire

30.01.26 DE - Leipzig / Hellraiser

31.01.26 DE - Herford / Kulturwerk

06.02.26 DE - Essen / Turock

07.02.26 DE - Bremen / Turm

13.02.26 DE - Aschaffenburg / Colos-Saal

14.02.26 DE - München / Backstage Halle

15.02.26 CH - Pratteln / Z7

Tickets und weitere Informationen findet ihr hier und hier.

Quelle: intern Redakteur: Marcel Rapp Tags: dymytry paradox oktober promotion born from chaos präsentation