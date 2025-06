HAVAMAL zum Dritten

Die schwedischen Melodic-Death-Metaller HAVAMAL holen zum nächsten Schlag aus und werden am 21.11.2025 ihr drittes Studioalbum via Art Gates Records veröffentlichen. Nach "Tales from Yggdrasil" und "The Shadow Chapter" sollte "Age of the Gods" wieder eine weitere Reise in die nordische Mythologie werden. Mit 'The Day Of Reckoning' gibt es auch schon einen Appetizer auf die neue Platte.







"Age of the Gods" Trackliste:





01-The Pagan Path

02-Wolfraiders

03-The Day Of Reckoning

04-Sigmund Fafnirsbane

05-The Shaman

06-Hymns Of The Fallen

07-Lokis Damnation

08-Ashwalker





The Day of Reckoning (Official Video)









https://www.youtube.com/watch?v=HDHwpStFK98

