THE HAUNTED mit einem

Am 30. Mai 2025 ist via Century Media das Album "Songs Of Last Resort" von THE HAUNTED erschienen. Heute überrascht uns die Band mit einem "Playthrough Video" für 'To Bleed Out'. Ein kleiner Leckerbissen nicht nur für Gitarren- und Bassfreunde.



To Bleed Out (Guitars And Bass Playthrough)







https://www.youtube.com/watch?v=nev9n-8wxKk

