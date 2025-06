KATATONIA mit neuer Single

KATATONIA veröffentlicht an diesem Freitag, dem 06. Juni 2025, via Napalm Records ihr neues Studioalbum mit dem Titel "Nightmares As Extensions Of The Waking State". Mit 'Wind Of No Change' gibt e eine weitere Single.



Jonas Renkse zu 'Wind of no Change':

"Über die Schleier der Abenddämmerung getragen, erreicht euch nun unsere dritte und letzte Single 'Wind Oof No Change'. Der Pfad, den dieses Album beschritten hat, findet hier seinen feierlichen Höhepunkt – und ihr, ihr steht nun auf der Spitze des sich erhebenden Grabes. Sing praise!"



Wind Of No Change







https://www.youtube.com/watch?v=Z87lfS3KaqA



