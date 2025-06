SODOM mit neuem Video

Am 27. Juni 2025 erscheint via SPV/Steamhammer das neue Album "The Arsonist" von SODOM. Heute veröffentlicht die Band ie neue Single und das Lyric Video zum Song 'Taphephobia'.



Tom Angelripper sagt:

" 'Taphephobia' ist eine abnorme Angst davor, lebendig begraben zu werden, weil man fälschlicherweise für tot erklärt wurde. Schlagzeuger Toni Merkel, der auch ein hervorragender Gitarrist ist, hat diesen Song beigesteuert und dazu beigetragen, das Album noch vielseitiger zu gestalten."



SODOM Autogrammstunden:



28.06. EMP Dortmund um 14 Uhr



28.06. Idiots Records Dortmund um 18 Uhr



Taphephobia

https://www.youtube.com/watch?v=zQbPkoyolXI