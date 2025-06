BATTLE BEAST mit neuem Video

Im Oktober erscheint via Nuclear Blast das neue Album "Steelbound" von BATTLE BEAST. Mit dem Titeltrack setzt die Band ein weiteres musikalisches Zeichen.



Janne Björkroth, Keyboarder der Band, Produzent und Komponist des Songs, sagt:

" 'Steelbound' ist ein Song, der gleichzeitig schwer und leicht ist. Er geht sowohl kompositorisch als auch textlich mit einem Knall durch die Decke, ohne dabei den Groove und das kleine Augenzwinkern zu vergessen. 'Steelbound' ist eine donnernde Hymne des Trotzes und der Widerstandsfähigkeit, ein energiegeladener Schlachtruf für alle, die jemals abgewiesen, herabgesetzt oder zum Schweigen gebracht wurden. 'Steelbound' ist ein Song über uns alle. Es geht um die Kraft, sich gegen Ungerechtigkeit zu wehren, und um den Respekt, der jedem zusteht. Manchmal sind die Einstellungen ein wenig daneben, aber man kann und sollte seine Haltung ständig anpassen."



Noora Louhimo fügt hinzu:

"Als Kind wurde ich in der Schule gemobbt, und als Erwachsene habe ich in meinem Berufs- und Privatleben Frauenfeindlichkeit und Sexismus erlebt. Durch all diese Erfahrungen bin ich zu einer Person geworden, die immer gegen Ungerechtigkeit kämpft. 'Steelbound' ist ein Power-Song für alle von uns, die versuchen, schwierige Lebenssituationen und Beziehungen zu meistern. Der Song handelt von schmerzhaften Dingen, aber gleichzeitig gibt er uns Kraft, weiter gegen die Ungerechtigkeiten in der Welt zu kämpfen. Lasst uns gemeinsam aufstehen, denn wir sind 'Steelbound'!"



Steelbound







https://www.youtube.com/watch?v=FXnaOOncf1c

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: battle beast steelbound