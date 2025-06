WARKINGS und die Könige des Ragnarök

Am 4. Juli 2025 erscheint via Napalm Records das fünte Album "Armageddon" der WARKINGS. Mit 'Kings Of Ragnarök' gibt eine weitere Single-Auskopplung samt dazugehörigem Video.



Die WARKINGS über 'Kings Of Ragnarök':

"Wenn die Welt brennt, werden unsere Krieger und Schildmaiden zusammenstehen!"



Kings Of Ragnarök







https://www.youtube.com/watch?v=ROZLvcQvhsk

