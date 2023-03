TRIBES OF MEDUSA legt neue EP vor

Vor fünf Tagen hat das amerikanische Projekt, eine neue digitale EP namens "Fallen" veröffentlicht, welche den Track 'Desolation' und den Titeltrack beinhaltet. Auch wenn das von Mathis Backe für das ansprechende Cover-Artwork zur Verfügung gestellte Foto von Melissa Tuzi Erinnerungen an Alben des Projekt-Labels erweckt, bekommt man bei dieser TRIBES OF MEDUSA-EP atmosphärischen Doom Metal präsentiert. Auf der Bandcamp-Seite des Duos könnt ihr euch in die beiden Songs hineinfallen lassen und bei Gefallen für einen geringen Beitrag erwerben.

Quelle: Tribes Of Medusa Redakteur: Susanne Schaarschmidt