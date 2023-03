Mit kaltem Herzen startet NACHTBLUT die

NACHTBLUT hat ein neues Live-Musikvideo veröffentlicht, um den Start der "Vanitas-Tour" zu feiern, die durch Deutschland, Österreich und die Schweiz führt und an vielen Orten schon ausverkauft ist.

Schaut euch 'Kaltes Herz' an, das aus dem sechsten Studioalbum "Vanitas" der Band stammt, das im Oktober 2020 über Napalm Records veröffentlicht wurde.



Kaltes Herz (Live Video)







https://www.youtube.com/watch?v=R9MrYNZUeM8



VANITAS TOUR 2023

Support: ASENBLUT* , LAVILA**



17.03.23 DE - Stuttgart / Club Cann* SOLD OUT!

18.03.23 CH - Luzern / Schüür* UPGRADE!

24.03.23 DE - Leipzig / Hellraiser* SOLD OUT!

25.03.23 DE - Nürnberg / Der Cult* SOLD OUT!

31.03.23 DE - Rüsselsheim / Das Rind* SOLD OUT!

01.04.23 DE - Siegburg / Kubana* LOW TICKET ALA

14.04.23 DE - Oberhausen / Kulttempel** LOW TICKET ALARM!

15.04.23 DE - Göttingen / Exil* SOLD OUT!

21.04.23 DE - München / Backstage Halle*

22.04.23 AT - Wien / Viper Room* SOLD OUT!

28.04.23 DE - Berlin / Badehaus* SOLD OUT!

29.04.23 DE - Hamburg / Logo* SOLD OUT!