KONG kehrt zurück

Die Niederländer, die an Originalität zumindest live absolut nicht zu überbieten sind, spielen die Musiker doch verteilt von den vier Ecken eines Raumes, haben am 3. März still und heimlich ihr neuntes Album veröffentlicht! Das Album ist "Traders Of Truth" betitelt und folgt über acht Jahre nach der letzten Rille mit dem Namen "Stern". Ich habe schon bald nicht mehr geglaubt, dass die Buben überhaupt noch musizieren! Aber sie können es immer noch, wie man in 'Hit The Red' hören kann:

Bestellen kann man das neue Album und auch den Rest der Diskographie bei den Jungs selbst im Bandshop.