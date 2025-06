Portugiesisches Prog-Trio mit Hang zu überlangen Songs.

Mir liegt hier eine professionell produzierte Eigenproduktion des portugiesischen Trios PHASE TRANSITION vor, die mit fünf Songs daherkommt, welche sich auf ganze 37 Minuten Spielzeit verteilen. Ihr merkt schon, "In Search Of Being" ist etwas für Freunde von langen Stücken. Die Band schafft es jedoch vorzüglich, diese kurzweilig und interessant zu halten. Schafft nicht jeder.



Musikalisch pendeln Frontfrau Sofia und ihre beiden Hintermänner zwischen progressivem Rock und Metal. Im Eröffnungsstück 'Dichotomy' lassen es die Portugiesen noch etwas ruhiger angehen, nehmen ihr Publikum mit auf eine Reise, die auch durchaus mal mit kantigen Klampfen und Polyrhythmik ein wenig turbulenter wird. Sofia Beco singt nicht nur durchgehend im Klargesang und macht gar keine Anstalten, in Hektik oder übertriebenen Aktionismus zu verfallen, darüber hinaus bedient sie noch die Violine, die dezent auch mal in den Vordergrund rückt. Dieses Stilmittel ist zwar irritierend und ungewöhnlich, wertet den Vortrag aber enorm auf. Ich freue mich sogar immer darauf, wenn die junge Frau in bester SKYCLAD-Manier fiedelt.



In 'Becoming, (R)evolution' wird es dann härter, Gitarrist Luis Dias rifft wie ein Weltmeister. Die tiefe Klampfe ist interessant und treibt in Verbindung mit dem amtlichen Schlagzeugspiel von Fernando Maia hervorragend. Hier darf gerne mal DREAM THEATER als Vergleich herhalten. In diesem Riffgewitter funktioniert die glasklare Stimme noch mehr und auch der Refrain geht auf. Während 'Veil Of Illusion' wieder etwas die Fahrt heraus nimmt und ich den großen Songhöhepunkt vermisse, lädt das balladeske 'Shadows Of Grief' zum Träumen ein. Ein weiterer Kracher kommt zum Schluss. 'The Other Side' ist nicht nur wieder härter, besitzt einen schönen Refrain und der Klampfer beweist einmal mehr ein super Gespür für Flitzefinger- und Melodiesolo, sondern mit dem Gastgesang von Ricardo Pereira von MOONSHADE präsentieren sie uns noch eine weitere harsche Facette, die dem Song wirklich sehr gut zu Gesicht steht. Das Wechselspiel zwischen seinem kehligen Geraunze und Sofias melodisch schwebenden Gesangslinien harmoniert super. Ein toller Abschluss.



Insgesamt kann ich mich schon für "A Search Of Being" von PHASE TRANSITION erwärmen, auch wenn mir die härtere Seite der Band definitiv besser gefällt. Bitte mehr Violine, hier haben die Portugiesen durchaus ein Alleinstellungsmerkmal, und noch mehr Fokus auf die ganz großen Hooks. Gerade in langen Stücken sind es eben diese Momente, die das Publikum bei der Stange halten und als fester Ankerpunkt von unverzichtbarem Wert sind. Schöner Einstieg.



Anspieltipps: Becoming, (R)evolution; The Other Side