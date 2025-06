Zwischen Hymnen und Hürden.

Die Musiker von SITH'ARI stecken voller Tatendrang und wollen auf ihrer ersten EP einen Songtitel wie 'Hail Victory' offensichtlich auch zum offiziellen Schlachtenruf erklären. Wären da nicht immer wieder kleine Stolpersteine in der atmosphärischen Ausgestaltung des ersten Releases, der den selbst herbeigeführten Vergleich mit Acts wie GORGOROTH und IMMORTAL doch recht fragwürdig erscheinen lässt.



Doch starten wir erst einmal mit dem bereits genannten Stück, diesem fabelhaften Schlachtengesang, in dem sich all die Energie und Aggression entlädt, die SITH'ARI offenkundig in sich trägt. Dazu gibt es ein paar feine Hooklines, Melodien auf Dauerfeuer und all das Rüstzeug, dass es zu einer guten Hymne braucht. Gleichwohl mag man sich fragen, warum diese Qualitäten auf "Before the Dawn" nicht etwas breiter gestreut sind, schließlich kommt die EP nur relativ langsam in Fahrt, versteckt sich hinter zu vielen unspektakulären, standardisierten Arrangements und kann auch bei der klanglichen Aufbereitung nur partiell überzeugen, weil die Produktion nicht sonderlich differenziert ist.



Mit Nummern wie 'Chaos In The Skies' und 'Conquer The Wild' stehen außerdem Tracks auf "Before The Dawn", die man auch leicht skippen kann, weil die amerikanische Truppe hier recht unentschlossen fremdzitiert und nicht einen einzigen Akzent setzt. Einen solchen gibt es immerhin noch im melodischen Schlusstrack 'The Everlasting Hunt', der die Scheibe noch sehr wohlwollend abrundet und die ersten Gehversuche in der vorangegangenen Halbzeit zu weiten Teilen vergessen macht. Allerdings muss man auch hier sagen, dass SITH'ARI sich ganz gerne bei IMMORTAL bedient, deren frostigen Gitarrensound nahezu vollends übernimmt und die Schwierigkeiten in Sachen Autonomie beibehält. Aufgrund der Qualität des Beitrags geht das in Ordnung, auf lange Sicht könnten hier aber die nächsten Hürden hinzukommen. Und dabei sind die ersten Hindernisse noch nicht mal übersprungen...



"Before The Dawn" liefert gute Ansätze neben einigen durchschnittlichen Songs und kann sich noch nicht so recht in Szene setzen. Mit den letzten beiden Stücken schürt SITH'ARI aber dennoch die Hoffnung auf baldige Stabilisierung, vielleicht auch auf einen Full-Length-Release mit vielen Überraschungsmomenten. Aktuell überrascht die Band allerdings noch nicht.