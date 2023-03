A LIFE DIVIDED reißt die Mauern ein

Die deutschen Düstermetaller präsentieren einen neuen Song namens 'Tear Down The Walls' vom im JUli erscheinenden neuen Album "Down The Spiral Of A Soul":

Sänger Jürgen Plangger sagt: "In dem Song geht es um jemanden, der vor Angst wie gefesselt ist. Er baut imaginäre Mauern auf, um sich zu verstecken, sich zu schützen - dadurch wird er schließlich zum Gefangenen seiner selbst. Es geht auch darum, wie wichtig es ist, diese Person nicht alleine zu lassen, sondern ihr immer wieder die Hand zu reichen, um diese Mauern gemeinsam wieder einzureißen."

Ein Lied mit viel Drive, nicht wahr? Diesen wollen die Burschen auch auf ihrer Tour im September auf die Bretter bringen, bei der sie von TAG MY HEART begleitet werden werden:

05.-08.07. Ballenstedt, Rockharz Festival

29./30.07. Köln, Amphi Festival

09.09. München, Backstage Werk

14.09. Stuttgart, clubCANN

15.09. Memmingen, Kaminwerk

16.09. Cham, L.A.

21.09. Aschaffenburg, Colos-Saal

22.09. Oberhausen, Kulttempel

23.09. Hannover, Subkultur

02.10. Leipzig, Moritzbastei

03.10. Hamburg, MarX (Markthalle)