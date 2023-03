Zweites Album von STELLAR CIRCUITS

Die US-Progger sind neu im Stall von Nuclear Blast, nachdem sie eine EP 2015 und ein erstes Album mit dem Namen "Ways We Haunt" 2018 im Eigenregie veröffentlicht haben. Das zweite vollwertige Scheibchen wird "Sight To Sound" heißen und am 9. JUni erscheinen. Bevor ich mehr erzähle, mach doch mal die erste Single an, 'Witch House':

Die Mischung aus modernen Sounds und vertracktem Progressive Metal wurde von James King produziert, der schon mit BETWEEN THE BURIED AND ME, A SKLYLIT DRIVE, HER IS LEGEND und vielen anderen zusammengearbeitet hat. Diese Lieder werden auf dem Album enthalten sein:

1. Catch Your Death

2. Witch House

3. Pleasure Cruise

4. Skull Beneath The Smile

5. Sight To Sound

6. Truthseeker

7. Alchemy

8. Nightlife

9. For The Birds

10. Learning To Sleep

11. Where Were You

Vorbestellen kann man im Nuclear Blast-Shop.