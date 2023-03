Neuveröffentlichungen von HYPOCRISY

Am 5. Mai 2023 werden die ersten vier Alben der Todesschweden über Nuclear Blast neu veröffentlicht werden, mit Originalartwork und nur "leichten Änderungen", was immer das bedeuten mag. Es handelt sich dabei um das 1992er Werk "Penetralium", den Nachfolger "Osculum Obscenum" aus dem Jahr 1993, die im Folgejahr erschienene Scheibe "The Fourth Dimension" und "Abducted" von 1996, auf dem sich der Hit der Deather 'Roswell 47' befindet. Alle Alben werden als CD und Vinyl im Gatefold veröffentlicht werden, wobei die Vinylfarben schon augenfeindlich sind. Man kann sie sich bereits im Nuclear Blast-Shop ansehen und vorbestellen. Also, das "Penetalia"-Grün ist schon starker Tobak. Seht selbst.

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Frank Jaeger Tags: hypocrisy penetralia osculum obscenum the fourth dimension abducted