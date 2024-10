TREMONTI ... noch einmal...

Am 10. Januer 2025 erscheint über Napalm Records das neue Soloalbum "The End Will Show Us How" von Gitarrist/Sänger/Songwriter Mark Tremonti.



Mit 'One More Time' gibt es die nächste Single mit Musikvideo.



Mark Tremonti über die Entstehung von 'One More Time':

" 'One More Time' begann mit einer Idee für die Pre-Chorus- und Chorus-Parts. Als ich dann das einleitende Riff komponierte, hat sich der Song zu einem der härtesten Songs auf dem Album entwickelt. Ich bin mir sicher, dass er auch live sehr gut ankommen wird. Inhaltlich geht es um das Chaos dieser Welt. Es gibt so viel Hass und Gewalt, dazu kommen viele polarisierende Ideologien. All das hat mich zu diesen Lyrics inspiriert."



One More Time







https://www.youtube.com/watch?v=5MLqCenzsbI



