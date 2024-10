GEWINNSPIEL: CD-Herbstverlosung - Teil 2

Es geht weiter! Und beinah pünktlich zu Halloween haben wir ein gespenstisch geiles Paketchen für euch!

Mit freundlicher Unterstützung von Metal Blade Records haben wir ein buntes Allerlei illustrer Hartmucke für euch, die wir gerne unter euch verlosen wollen würden. Klingt geil, oder?

Insgesamt sind es 24 CDs, d.h. wir bauen euch insgesamt 3 Pakete mit jeweils 8 CDs. Im Detail handelt es sich um:



1x AMON AMARTH - Berserker

1x AMON AMARTH - Jomsviking

2x JOB FOR A COWBOY - Moon Healer

2x BLAZE OF PERDITION - Upharsin

2x HAMFERD - Men Guds Hond Er Sterk

2x GOST - Prophecy

2x SATAN - Songs In Crimson

2x 200 STAB WOUNDS - Manual Manic Procedures

1x CATEGORY 7 - Category 7

1x NEAERA - All Is Dust

1x WOLFBRIGADE - Life Knife Death

1x PORTRAIT - The Host

2x DEMISER - Slave To The Scythe

2x KVAEN - The Formless Fires

1x COGNITIVE - Abhorrence

1x DAATH - The Deceivers



Da dürfte für jeden etwas mit dabei sein, nicht wahr?



Was ihr dafür tun müsst? Schreibt uns einfach, auf welchen Release ihr euch 2025 am meisten freut und mit etwas Glück gibt es im November ein fettes Package auf die Lauscher. Wir wollen die Vorfreude auf das kommende Jahr in euren Augen blitzen sehen.

Schreibt uns gerne an marcel.rapp@powermetal.de, um an der Verlosung teilzunehmen und mit etwas Glück rockt ihr bald mit richtig geiler, neuer Mucke!



Wir wünschen euch viel Glück!



Bitte seht von Mehrfacheinsendungen ab, die entsprechend nicht mit in die Wertung kommen.