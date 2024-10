THE HALO EFFECT: Titeltrack im Anmarsch

Mit 'March Of The Unheard' veröffentlichen die Melo-Deather von THE HALO EFFECT den Titeltrack ihrer kommenden Scheibe.

Das Album wird am 10. Januar über Nuclear Blast veröffentlicht und hat folgende Tracks:

01. Conspire To Deceive

02. Detonate

03. Our Channel To The Darkness

04. Cruel Perception

05. What We Become

06. This Curse Of Silence

07. March Of The Unheard

08. Forever Astray

09. Between Directions

10. A Death That Becomes Us

11. The Burning Point

12. Coda

Bonus Tracks:

* Not Yet Broken

**Path Of Fierce Resistance

** The Defiant One

**Become Surrender